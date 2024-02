Padel: al via a Roma la nona Coppa dei Club di MSP Italia con 4.500 partecipanti per le qualificazioni regionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - I protagonisti della Coppa dei Club di Padel si preparano a scendere in campo da sabato 3 a domenica 4 febbraio per le qualificazioni di Roma e provincia. I numeri di questa nona edizione, organizzata dall'ente di promozione sportiva MSP Italia, porterà sul rettangolo di gioco oltre 4.500 atleti tra cui molti ex campioni di varie discipline sportive e volti noti. A caratterizzare, ancora una volta in questa edizione, l'aspetto dell'inclusività sociale, è la partecipazione di team con atleti portatori di handicap.

"Siamo felici che Coppa dei Club Padel MSP, con la carica di energia dei suoi 4500 iscritti, si svolga ancora una volta a Roma – spiega Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, turismo e moda -. Un appuntamento sportivo importante che sottolinea ulteriormente l'importanza del padel nella nostra città e nel Lazio. I numeri di questa disciplina sono un primato regionale e romano. In Italia si contano 1,2 milioni di praticanti, oltre 350.000 giocano a Roma. Nel Lazio le strutture sono 548, 1809 i campi. Roma fa la parte del leone con 314 impianti sportivi e 1500 campi. Ormai non è più "Padelmania" ma Padel-certezza. Questa disciplina incarna il senso e i valori dello sport che dimostra quanto importanti siano sacrificio e impegno lì dove si vogliono raggiungere traguardi importanti”.

Entusiasta per i numeri in continua crescita delle partecipazioni anche l'assessore allo sport della Regione Lazio. “Quello tra il padel e il Lazio è un legame fortissimo e in continua crescita - ha dichiarato l’assessore Sport, Ambiente e Transizione Energetica della Regione Lazio Elena Palazzo -. La nostra regione spicca fra tutte quelle italiane per il numero di praticanti e di strutture. Grazie allo straordinario successo conquistato anno dopo anno dalla Coppa dei Club MSP, sono sempre di più gli sportivi che si appassionano al padel: uno sport che può essere praticato da tutti, a tutte le età e che favorisce la socializzazione e l’inclusione. Appuntamenti come questo supportano il lavoro di promozione della pratica sportiva che è una delle priorità del nostro assessorato regionale”.



Naturale soddisfazione anche dagli organizzatori della Coppa: “L’obiettivo per questa edizione era quello di superare le 200 squadre iscritte nella sola provincia di Roma e lo abbiamo brillantemente superato – ha spiegato il responsabile padel di MSP Italia Claudio Briganti -. Quello della Coppa dei Club ormai è un fenomeno popolare: non soltanto un evento sportivo, ma un momento di condivisione e aggregazione che trova nelle finali nazionali, a cui partecipano squadre provenienti da ogni regione d’Italia, il suo coronamento. La fiducia delle nostre atlete e dei nostri atleti ci lascia ogni anno sempre più entusiasti e ci spinge a fornire loro un’esperienza totale”. - (PRIMAPRESS)