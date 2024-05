Padel, la Coppa dei Club di Msp: porta le finali a Parma con 13 regioni in campo

(PRIMAPRESS) - PARMA - Sarà il Pro Padel Club di Parma a ospitare, dal 12 al 14 luglio, le finali nazionali della nona edizione della Coppa dei Club di padel, il campionato nazionale amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Dopo Terni, è l'Emilia-Romagna, ad ospitare le finali dove In campo ci saranno atleti provenienti da 13 regioni italiane: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. Le finali potranno contare sul patrocinio del Comune di Parma e sul contributo della Regione Emilia-Romagna.

"Questo evento è strategico per il nostro territorio perché si inserisce in una strategia più ampia che vede lo sport come strumento per raggiungere un duplice obiettivo: da un lato aiuta a diffondere la cultura del movimento e dei corretti stili di vita; dall'altro porta a Parma centinaia di persone da tutta Italia, con un indotto importante in ottica turistica e di promozione del territorio", ha spiegato Marco Bosi, assessore al bilancio e allo sport del Comune di Parma. Tra i soci del Pro Padel Club, anche l'ex calciatore (e ora allenatore) Stefano Morrone, che ha vestito la maglia del Parma tra il 2006 e il 2013. "Qualche anno fa ho rilevato il circolo perché mi sono innamorato del padel - le parole di Morrone -. Per noi il padel è sport, ma anche divertimento, aggregazione e condivisione, e per questo abbiamo proposto la nostra candidatura a ospitare le finali nazionali della Coppa dei Club". "La Coppa dei Club MSP ha assunto sempre più una dimensione nazionale - ha aggiunto Claudio Briganti, responsabile padel di MSP Italia -. Per questo, l'obiettivo è quello di portare le finali nazionali in diverse località anno dopo anno, anche per far conoscere quello che è il nostro lavoro. Ringraziamo il Pro Padel Club per l'ospitalità e siamo sicuri che vivremo come sempre un weekend indimenticabile". - (PRIMAPRESS)