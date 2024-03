Mondiali indoor atletica Glasgow: Mattia Furlani conquista uno spettacolare argento nel salto in lungo (8,22)

(PRIMAPRESS) - GLAGOW - Dopo Simonelli e Dosso, l’Italia va sul posio ai Mondiali indoor di Glasgow. Nel lungo c’è l'argento di Mattia Furlani, a diciannove anni, con 8,22 realizzando la stessa misura del fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou che vince per il secondo miglior risultato: 8,19 contro 8,10. Entrambi arrivano a 8,22 con il primo tentativo e poi si sfidano in un duello appassionante, risolto sul filo dei centimetri. Per Furlani anche altri due salti sopra gli otto metri con 8,10 al quarto turno, che lo porta provvisoriamente al comando, e 8,04 al quinto. In una gara che lo vede insidiare il numero uno della specialità, campione in carica di tutto, oro olimpico, mondiale ed europeo indoor e all’aperto, chiamato a impegnarsi fino in fondo per ripetersi. Il talento azzurro, classe 2005, diventa il più giovane medagliato di sempre nel lungo alla rassegna iridata al coperto. - (PRIMAPRESS)