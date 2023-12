L'Unione Stampa Sportiva (Ussi) organizza un seminario sull’atletica leggera in vista degli Europei di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 19 dicembre (dalle 10 alle 13) a Roma, presso il Salone d'Onore CONI, l'USSI e la Fondazione EuroRoma2024 organizzano io seminario "L'atletica e chi la racconta. Luoghi, storie e cambiamenti per la regina degli sport". L'evento rientra nell'ambito del progetto 2023 "iFormaMentis - Evolution" che l'Unione Stampa Sportiva Italiana sviluppa col supporto di Sport e Salute in collaborazione con la Fondazione EuroRoma2024 che organizzerà i prossimi Europei di Atletica Leggera nella Capitale, dal 7 al 12 giugno 2024.

Un appuntamento utile a lanciare le attività che USSI porterà avanti insieme alla Fondazione EuroRoma2024 in vista della rassegna continentale, per poi affrontare gli argomenti che permetteranno ai presenti di conoscere in profondità il mondo dell’atletica leggera, sport olimpico per antonomasia.

Attraverso il seminario verranno analizzati i linguaggi, le tecniche e i mezzi di comunicazione che hanno accompagnato l’evoluzione della regina degli sport, tra grandi personaggi e grandi eventi che ne hanno tracciato la storia. Argomenti che condurranno i partecipanti dall'esperienza degli Europei di Roma fino ai Giochi di Parigi 2024, seguendo il filo sottile che unisce sfide organizzative e agonistiche. I lavori si apriranno alle ore 10:00 con i saluti istituzionali da parte di Sport e Salute, CONI e FIDAL, per quest’ultima è già confermata la presenza di Stefano Mei, presidente della Federazione e della Fondazione EuroRoma2024. A moderare l'incontro sarà Gianfranco Coppola, presidente USSI, che darà spazio agli interventi di Vittorio Di Trapani, presidente FNSI e Guido D’Ubaldo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio. Saranno presenti inoltre Jacopo Volpi, Presidente USSI Roma e Direttore di Rai Sport, che detiene i diritti della manifestazione, Antonio Dima, presidente FederCUSI, che coinvolgerà gli studenti universitari in vista del Europei, il presidente del Club Atletico Centrale, Giorgio Lo Giudice, per le iniziative attivate assieme a La Corsa di Miguel e che animeranno il 2024 coinvolgendo gli studenti in varie attività e nell'evento internazionale. Si entrerà nel vivo degli argomenti del convegno con Paolo Carito, direttore generale della Fondazione EuroRoma2024 e, a seguire, gli interventi degli altri relatori: Lia Capizzi, giornalista da sempre attenta alle storie di atlete e atleti alle Olimpiadi; Gianni Merlo, presidente AIPS e grande conoscitore dell'atletica leggera; Azra Isic, giovane giornalista spagnolo/bosniaca che ha già seguito diversi eventi sportivi internazionali; Valerio Piccioni, giornalista de La Gazzetta dello Sport, specialista delle discipline olimpiche; Gabriella Stramaccioni, ex maratoneta, prima donna presidente di un comitato provinciale FIDAL e Marco Sicari, giornalista, Capo Area Comunicazione FIDAL e Meeting Director del Golden Gala di Roma. - (PRIMAPRESS)