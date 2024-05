Atletica: prove di sprint per Marcel Jacobs al rinnovato Stadio dei Marmi in attesa degli europei di Roma

Ph. Gobbi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo il periodo di preparazione negli Stati Uniti e gareggiato al meeting di Jacksonville, il campione olimpico azzurro Marcel Jacobs torna ad allenarsi nella Capitale in vista dello Sprint Festival in programma sabato 18 maggio, a venti giorni dal via dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, che inizieranno il 7 giugno e si concluderanno il 12 giugno con i biglietti già verso il sold-out.

Questa mattina l'olimpionico si è allenato allo Stadio dei Marmi, dove si disputerà lo Sprint Festival ma sarà anche il warm-up degli europei. L'impianto è stato riportato al suo antico splendore dopo la ristrutturazione curata da Sport e Salute.

Gli appuntamenti per gli appassionati delle sfide sulla velocità sono molteplici. Nella prima sessione serale degli Europei di venerdì 7 giugno sono in programma le batterie dei 100 metri maschili, mentre sabato 8 giugno si correranno le semifinali e la finale. Tra i più attesi c’è proprio Jacobs, che proverà a difendere anche il titolo europeo conquistato a Monaco nel 2022.

Anticipando il programma di domenica 9 giugno ci sarà spazio per le finali dei 100 metri femminili e dei 200 metri maschili, una gara quest’ultima a cui punta a partecipare anche Filippo Tortu, uno dei compagni di Jacobs nella staffetta 4x100 trionfale di Tokyo. L’esordio delle staffette agli Europei di Roma è fissato nella sessione serale di venerdì 7 giugno, con la finale della 4x400 mista. La mattina di martedì 11 giugno sarà il turno delle qualificazioni delle 4x100 e 4x400 maschili e femminili, mentre le quattro finali sono in programma nell’ultima serata di gare di mercoledì 12 giugno. - (PRIMAPRESS)