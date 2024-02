F1: Lewis Hamilton a 40 anni entrerà nel team Ferrari dal 2025. A breve la conferma da Maranello

(PRIMAPRESS) - MODENA - È colpo grosso della Ferrari che si assicura in squadra Lewis Hamilton (40) per il 2025 quando lascerà la Mercedes per una clausola che consentirà la separazione con la casa tedesca. Anche se non ancora resa ufficiale dalla Ferrari, la notizia è già rimbalzata tra i team della F1. Dopo la riconferma di Charles Leclerc, dunque la squadra del cavallino potrà contare su due grandi piloti lasciando intravedere la voglia di Hamilton di conquistare un prestigioso titolo con la Ferrari. Situazione piuttosto difficile per Sainz che resterà da "separati in casa" a Maranello in attesa di un riposizionamento possibile in Audì che dovrebbe tornare in pista. - (PRIMAPRESS)