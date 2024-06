Wikileaks: Julian Assange “patteggia” con il Dipartimento USA e tornerà libero in Australia

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, "ha lasciato il carcere di massima sicurezza di Belmarsh dopo avervi trascorso 1901 giorni". L'Alta corte di Londra gli ha concesso la libertà. Così Assange, dopo l'accordo non "ancora completato negli atti formali"con la giustizia Usa, domani sarà alle Isole Marianne, negli States. Si dichiarerà colpevole di un reato minore relativo al suo ruolo nella violazione del materiale Usa classificato come top-secret, come parte di un accordo con il Dipartimento di giustizia che gli consentirà di evitare il carcere e tornare in Australia. - (PRIMAPRESS)