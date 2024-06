Si chiude il capitolo Wikileaks. Assange è libero in Australia ma non potrà tornare negli USA

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Oggi per Julian Assange, sarà il primo giorno di libertà in Australia. Questa mattina si è imbarcato sull'aereo con destinazione Canberra. Dopo che il tribunale Usa di Saipan ha accettato il patteggiamento con la sua dichiarazione di colpevolezza. "Può lasciare quest'aula da uomo libero", aveva sentenziato ieri il giudice Ramona Manglona. Una libertà, tuttavia, che è passata con un accordo con il Dipartimento di Giustizia USA in cui Assange si è dichiarato colpevole di aver ottenuto e divulgato oltre 300.000 documenti riservati sulla difesa nazionale americana. "Ho incoraggiato la mia fonte a fornire materiale classificato" ha detto in tribunale. Libero, dunque, ma non potrà rientrare negli Usa senza autorizzazione. - (PRIMAPRESS)