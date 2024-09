Europa League: ad Amburgo la Lazio piega la Dinamo Kiev (0-3). Doppietta di Dia

(PRIMAPRESS) - AMBURGO (GERMANIA) - Europa League: Dinamo Kiev-Lazio 0-3. Esordio lanciato della Lazio che vince 3-0 in trasferta al Volksparkstadion di Amburgo. La Lazio già al 5' passa in vantaggio: tocco di Pedro per Dia che batte Bushchan. Dele-Bashiru al 34' raddoppio su assist di Vecino. La doppietta di Dia, capocciata di testa su cross di Dele-Bashiru,vale lo 0-3 (35') Gli ucraini ci provano ma Provedel para tutto. Nella ripresa palo di Pedro. Al 72' rosso diretto,dopo consulto Var,per Braharu.Espulso anche il laziale Noslin (82'),entrambi erano appena subentrati. - (PRIMAPRESS)