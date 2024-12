Europa League: l’Ajax subisce l’onda biancazzurra della Lazio che rifila tre reti agli olandesi (1-3)

(PRIMAPRESS) - OLANDA - Europa League, Ajax-Lazio 1-3. Successo non scontato dei biancazzurri in Olanda. Da un rasoterra di Pedro,Tchaouna batte Pasveer (12'). Poca cosa la risposta dei 'lancieri' nella prima metà di gara. La ripresa si apre col pari di Traoré (47') che scarica un gran destro sotto la traversa. La Lazio,però, rimette subito la freccia con Dele-Bashiru pronto sul traversone basso di Zaccagni (52').Nuno Tavares galoppa, Tchaouna fa sponda per Pedro che confeziona un pregevole tris (77'). Traversa di Traorè (85'), poi grande parata di Mandas su Akpom. - (PRIMAPRESS)