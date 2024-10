Europa League: un rigore al Var decreta la sconfitta della Roma in Svezia con l’Elfsborg (1-0)

(PRIMAPRESS) - SVEZIA - Sconfitta della Roma nella seconda giornata di Europa League.Giallorossi ko 1-0 in Svezia con l'Elfsborg. La Roma fa possesso palla ma è Svilar a dover intervenire su Arber, Henriksson e Zeneli. Giallorossi attivi con Shomurodov e Soulé. Braccio di Baldanzi, rigore col Var trasformato da Baidoo (44'). Nella ripresa, tiro di Baldanzi deviato in corner. Pisilli ci prova due volte, Pellegrini scuote la traversa. In Conference League, Fiorentina-New Saints 2-0 (65' Adli, 68' Kean). - (PRIMAPRESS)