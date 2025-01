Europa League: la Roma batte l’Eintracht (2-0) all’Olimpico e prende il pass per i playoff. Lazio già agli ottavi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Europa League:la Roma prende il pass per i playoff grazie al 2-0 dell'Olimpico sull'Eintracht nell'ultima gara della 'league phase'. La Lazio, nonostante la sconfitta 1-0 a Braga è prima (ottavi già al sicuro). Per i giallorossi un gol per tempo. Angelino bravissimo a trovare la porta sul cross di Mancini che scavalca tutta la difesa (44'). Al 69' serie di grandi giocate di Soulè che lancia Shomurodov,l'uzbeko riesce a bruciare l'uscita di Trapp. La Lazio subisce in apertura, al 6' il gol di Horta. Nella ripresa occasioni per Noslin e Dele-Bashiru. - (PRIMAPRESS)