Champions, l’Inter ipoteca i quarti dopo il successo sul campo del Feyenoord (0-2). Ora si guarda al ritorno di martedì

(PRIMAPRESS) - ROTTERDAM - Dopo il successo di ieri dell'Inter sul campo del Feyenoord in Champions, i neroazzurri ipotecano i quarti e già guardano al rotorno a S.Siro martedì. Qualche grattacapo per Martinez, sollecitato da Osman un paio di volte. Ma l'Inter resta in controllo della situazione e passa con la zampata di Thuram sul cross di Barella (38').Subito chance per Lautaro, Wellenreuther reattivo. L'argentino si rifà al 50', spedendo in gol l'assist di Zielinski. Sussulto olandese, Moder scheggia la traversa in scivolata. Il Var pesca in fallo Mitchell su Thuram, Zielinski ipnotizzato da Wellenreuther (65'), ottima parata. - (PRIMAPRESS)