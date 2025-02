Europa League: Porto-Roma 1-1. Il ritorno all’Olimpico decisivo per i playoff

(PRIMAPRESS) - PORTOGALLO - Europa League: il match tra Porto e Roma finisce 1-1 e per ottenere il pass per la fase successiva i giallorossi dovranno attendere la partita di ritorno all'Olimpico. Due opportunità gestite male da Dovbyk, poi l'ucraino fa sponda per la conclusione fiacca di Dybala. Portoghesi sotto tono e poco incisivi. Al 5' di recupero bravo Baldanzi a riconquistare, Dovbyk difende e Celik sigla il van- taggio. Ottimo Svilar su R.Mora. Diogo Costa attento sul tentativo di Cristante. Subito dopo, ripartenza di Pepè che aggiusta per Moura ed è pareggio (67'). Due gialli a Cristante (63' e 72'),Roma in inferiorità e in affanno.Borges calcia alto di poco, il pari regge. - (PRIMAPRESS)