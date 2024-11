Europa League: la Lazio a punteggio pieno dopo 4 giornate. Battuto il Porto 2-1 all’Olimpico

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Lazio a punteggio pieno in Europa League. All'Olimpico,Porto battuto 2-1. Biancocelesti a 12 punti in 4 giornate. Partono bene i biancocelesti, Castella- nos e Vecino però non trovano la porta. Lampo lusitano con Vieira che colpisce traversa e palo con un sinistro a giro. Lazio avanti con Romagnoli sugli sviluppi di un corner (50' pt). Ripresa. Pareggio del Porto con Eustaquio (66'). Pedro al 92' fa esplodere l'Olimpico. In Conference League,Fiorentina battuta 2-1 dall'Apole Nicosia. Reti cipriote di Donis e Abagna, viola di Ikoné. - (PRIMAPRESS)