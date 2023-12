Euro 2024: ecco il Girone B dove l’Italia dovrà incontrare Spagna, Croazia e Albania

(PRIMAPRESS) - AMBURGO - Euro2024: Il girone B vedrà l'Italia Italia incrociare Spagna, Croazia e Albania. E' il risultato del sorteggio di Amburgo per la rassegna continentale in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio del prossimo anno. La Nazionale è campione in carica. Gli azzurri debutteranno il 15 giugno contro l'Albania a Dortmund. Secondo impegno contro la Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen. Chiusura del girone il 24 giugno a Lipsia contro la Croazia. Agli ottavi le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze. - (PRIMAPRESS)