Euro 2024: domenica 14 luglio il giorno della finale tra Spagna e l’Inghilterra che ieri ha battuto l’Olanda

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Domenica 14 luglio (ore 21) sarà il giorno del verdetto per assegnare il titolo della squadra più forte di Euro2024 e la sfida sarà tra Spagna ed Inghilterra. Una finale non del tutto inaspettata perchè, in fondo, sono le due nazionali che hanno mostrato un andamento costante nei loro gironi.

L'inghilterra ieri ha sconfitto l'Olanda 2-1 con un gol beffa al 90' subito dagli arancioni. Il primo tempo è stato caratterizzato dallo spettacolo. Segna Simons da fuori (7'),risponde Kane su rigore provocato da Dumfries (18', con fallo sullo stesso attaccante). Incursione di Foden, Dumfries salva sulla linea. Poi il match è pieno di legni prima con una traversa di Dumfries (30') di testa, poi palo di Foden col tiro a giro (31'). Meno spettacolare la ripresa. Pickford reattivo su Van Dijk, più facile su Simons. Al 90' Watkins (subentrato a Kane) riceve da Palmer,si gira e trova l'angolino basso. Ed è fatta: l'Inghilterra va in finale senza dover ricorrere ai rigori. - (PRIMAPRESS)