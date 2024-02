Dubai, anche il tennis femminile nell’Olimpo con Jasmine Paolini che vince il Wta 1000

(PRIMAPRESS) - DUBAI - Nell'anno d'oro dell'ascesa di Sinner anche il tennis rosa sale nell'Olimpo della racchetta. Jasmine Paolini ha vinto il Wta 1000 di Dubai superando in finale 4-6 7-5 7-5 Anna Kalinskaya. Per la toscana è il secondo successo in un torneo Wta, il primo 1000. Eccezionale il finale dell' incontro: sotto 3-5 nel terzo set, la lucchese vince 4 giochi di fila e capovolge una situazione che sembrava compromessa. Da domani salirà al n.14 della classifica Wta (era al n.26 prima del torneo negli Emirati Arabi). - (PRIMAPRESS)