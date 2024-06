Tennis: Sinner cede in semifinale ad Alcaraz in 5 tirati set. Soddisfazione per la finale rosa Paolini-Errani

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Al Roland Garros, la semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha visto vincere lo spagnolo. Nella settimana in cui è diventato n.1 del mondo, l'altoatesino si è arreso in 5 set (4h12'): 26 63 36 64 63 lo score della partita tiratissima. Per Sinner fa- tale il break subìto in avvio di quin- to set. Da quel momento in poi, Alcaraz non ha sbagliato più nulla. Per Sinner due interventi del medico: vesciche al- le mani e trattamento ad una coscia. - (PRIMAPRESS)