Euro 2024: la Spagna incrocia la Germania ai quarti. Ieri battuta la Georgia 4-1

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - La Spagna va ai quarti di Euro 2024 incrociando la Germania. Ieri gli iberici hanno battuto la Georgia 4-1. In pratica si è giocato ad una porta sola. Rarissima discesa georgiana, Kakabatze crossa per Kvaratskhelia, Le Normad anticipa infilando la sua porta (18'). Spagna ora un po' confusa, la soccorre la rasoiata di Rodri (39') dal limite. Cross di Yamal, testa di Fabian Ruiz (51'), è sorpasso. Iberici adesso in scioltezza, possesso palla assoluto. Palla dalle retrovie, corsa di N.Williams (75') partita in ghiaccio. Il po- ker lo firma Dani Olmo (83'). - (PRIMAPRESS)