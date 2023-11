ATP Finals tennis: a Torino un magico Jannik Sinner batte il numero uno Djokovic e va in testa al girone

(PRIMAPRESS) - TORINO - Atp Finals di Torino, Jannik Sinner supera Novak Djokovic 7-5 6-7 7-6 nella seconda giornata del Girone Verde e va in testa. E' la prima vittoria dell'altoatesino contro il n.1 Atp. Il primo set Sinner lo decide col break che lo porta 6-5 ottenuto rimontando da 40-0 (con 5 punti di fila). Nel secondo domina il servizio, Djokovic è più freddo al tiebreak chiuso 7-5. Nel terzo, break dell'italiano per il 4-2, il serbo risponde subito.Si va di nuovo al tiebrak: Sinner si porta sul 5-0 e chiude 7-2 in 3h09'. - (PRIMAPRESS)