Europei di Atletica Roma 2024: gli azzurri prendono confidenza con il nuovo Stadio dei Marmi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per la prima volta gli azzurri dell'atletica leggera hanno potuto prendere confidenza con il nuovo Stadio dei Marmi, completamente riqualificato da Sport e Salute, che sarà una delle warm-up area per gli atleti durante i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 al via tra poco più di cinquanta giorni. Allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico i campioni europei si confronteranno per sei giorni consecutivi in undici sessioni complessive di gare da venerdì 7 giugno a mercoledì 12 giugno.

Nei giorni scorsi la vicepresidente della European Athletics e presidente della Commissione Sviluppo Karin Grute Movin aveva tenuto un seminario con tutti i delegati della Roadmap strategica dell’European Athletics per il periodo 2024-2027 e ha tenuto una presentazione dal titolo “Far crescere la comunità dell’atletica”, con focus dedicato al ruolo della comunicazione all’interno delle Federazioni Membro.

Gli altri rappresentanti del team della European Athletics Biljana Danicic (responsabile delle comunicazioni), Peter Sanderson (consulente per la televisione, il digitale e la creatività) e Marko Vasic (direttore della Running Unit) hanno presentato rispettivamente le priorità nella comunicazione di European Athletics, la campagna “Road to Rome” e la “European Running Strategy”.

Fabio Guadagnini, responsabile per la comunicazione degli Europei, aveva illustrato un’approfondita presentazione dei Campionati di Roma 2024, toccando diversi punti: comunicazione, promozione, biglietteria, sedi di gara, Fan Village, Medal Plaza, piano brodcasting, campagna volontari e merchandising.

Il Comitato Organizzatore aveva poi guidato un tour nelle sedi della competizione, tra cui lo storico Stadio Olimpico e lo Stadio dei Marmi, che sarà utilizzato come pista di riscaldamento dagli atleti e farà parte del percorso di gara nelle finali della marcia 20 km. - (PRIMAPRESS)