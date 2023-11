Atletica, incontro del ministro Abodi con i vertici del World Athletics per gli Europei di Roma 2024 e ipotesi Mondiali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Europei di Atletica 2024 a Roma e possibile candidatura dell'Italia per i Mondiali 2027 nell'incontro tra il ministro dello Sport, Giovani Andrea Abodi e la delegazione della World Athletics (WA) guidata da Antti Pihlakoski, capo della commissione di valutazione delle città ospitanti i grandi appuntamenti di atletica. Abodi ha sottolineato il significativo sostegno del Governo ai prossimi Europei di Atletica che si terranno a Roma nel 2024, ha poi espresso al Presidente della Fidal Stefano Mei e ai rappresentanti di WA l'interesse dell’Esecutivo a valutare l’ipotesi di candidatura italiana per i Mondiali. A tal proposito, il Ministro ha rinnovato la richiesta di documentazione, informazioni e analisi, a partire dalle valutazioni d’impatto socioeconomico, indispensabili per assumere con consapevolezza e coscienza la decisione di candidare l’Italia a ospitare i Mondiali 2027. - (PRIMAPRESS)