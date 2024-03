Anticipo Serie A: la Lazio cede al Milan nel finale di partita all’Olimpico (0-1)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anticipo Serie A, la Lazio cede al Milan 0-1 all'Olimpico nell'ultima parte di gioco e incassa i 3 punti in classifica. Vecino sfiora il palo su azione d'ango- lo. Maignan attento su Luis Alberto,come pure Provedel sulla botta di Pulisic Ripresa con Giroud che alza di testa una buona chance. Al 57' secondo giallo per Pellegrini,la Lazio in dieci soffre Giroud e Okafor non arrivano a finalizzare ottime trame. Provedel clamoroso sulla sventola ravvicinata di Loftus- Cheek. Capovolgimento di fronte,Immobile si divora il gol a due passi da Maignan.All'88' Provedel respinge il primo tiro di Okafor, ma è battuto dal secondo - (PRIMAPRESS)