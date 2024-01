Anticipo Serie A: il Milan batte l’Udinese 3-2 e occupa saldo il 3º posto in classifica

(PRIMAPRESS) - MILANO - Anticipo Serie A. Il Milan passa 3-2 in casa dell'Udinese e blinda il 3° posto. Doppia occasione per Giroud, poi il Milan passa col 'piattone' di Loftus-Cheek (assist di Theo Hernandez) al 31'. Pari Udinese con una gran giocata di Samardzic (42') In mezzo 5' di sospensione per i cori razzisti dei tifosi friulani a Maignan. Nella ripresa friulani avanti con Thauvin che sfrutta un erroraccio di Theo e realizza il 2-1 (62'). Nel finale però ecco la rimonta rossonera: Jovic fa 2-2 dopo la traversa di Giroud (83') e al 93' Okafor firma il definitivo 2-3. - (PRIMAPRESS)