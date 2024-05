91º CSIO Piazza di Siena: domani è di scena il Trofeo Loro Piana e il “Sei Barriere”

(PRIMAPRESS) - Dopo la giornata di oggi, venerdì tradizionalmente ‘consacrata’ alla Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, il 91° CSIO di Roma - Master d’Inzeo si appresta a vivere un sabato altrettanto intenso.

Ancora tre gare internazionali di massimo livello, domani, sabato, a Piazza di Siena, e spettacolo assicurato in particolare dal Premio n. 8 Trofeo Loro Piana (cat. mista, h. 155 con un montepremi di 110.000 euro, e dalla Sei Barriere Loro Piana (Premio n. 9; 20.000 €), rispettivamente in programma alle ore 12.15 e 16.30. Ad aprire la giornata, invece, sempre sull’erba dell’ovale di Villa Borghese, sarà il Premio n. 7 presented by KEP Italy.

Premio n. 5 presented by Aston Martin: ancora Allez France con Staut. Anche se rappresentata soltanto da due cavalieri, la Francia sta tenendo testa alla folta schiera italiana al 91º CSIO di Roma – Master d’Inzeo. Dopo la vittoria di Emeric George nella gara di apertura di ieri al Galoppatoio, oggi c’è stata quella di Kevin Staut sull’ovale verde di Piazza di Siena nel Premio n. 5 presented by Aston Martin. In sella a Beau de Laubry Z, il francese ha firmato un fantastico percorso netto, unico (su diciassette) a completarlo in meno di un minuto (59.68). Con il 43enne nato a Le Chesnay sono saliti sul podio il tedesco Daniel Deusser, secondo con Bingo Ste Hermelle (63.07) e Alberto Zorzi, il migliore quindi tra gli italiani, con Cortez Van’T Klein Asdonk Z (64.49).



Una curiosità: il messicano Eugenio Garza Perez, con Chalouries Ps, a un certo punto della gara aveva anche spodestato Deusser dalla posizione di leader, peccato però che non avesse saltato l’ostacolo 9, motivo per cui è stato inevitabilmente eliminato dalla Giuria.



Per Staut si tratta del quarto successo nello CSIO romano: "È strano essere qui senza la squadra e quindi senza partecipare alla Coppa delle Nazioni, come invece era sempre accaduto in passato. Diciamo che soprattutto oggi ho potuto gareggiare più rilassato, con meno pressione. In ogni caso il livello dei partecipanti è sempre elevato, davvero impegnativo, e quindi sono particolarmente soddisfatto per questa vittoria con Beau de Laubry Z. È un cavallo rimasto nella 'short list' per l’Olimpiade di Parigi, prima di Roma si è ottimamente comportato in altri appuntamenti importanti e ha caratteristiche che mi piacciono molto, ma devo ancora valutare se possa essere lui il partner giusto per l’impegno olimpico" In sella a Beau de Laubry Z, il francese ha firmato un fantastico percorso netto, unico (su diciassette) a completarlo in meno di un minuto (59.68). Con il 43enne nato a Le Chesnay sono saliti sul podio il tedesco Daniel Deusser, secondo con Bingo Ste Hermelle (63.07) e Alberto Zorzi, il migliore quindi tra gli italiani, con Cortez Van’T Klein Asdonk Z (64.49). Una curiosità: il messicano Eugenio Garza Perez, con Chalouries Ps, a un certo punto della gara aveva anche spodestato Deusser dalla posizione di leader, peccato però che non avesse saltato l’ostacolo 9, motivo per cui è stato inevitabilmente eliminato dalla Giuria. Per Staut si tratta del quarto successo nello CSIO romano: "È strano essere qui senza la squadra e quindi senza partecipare alla Coppa delle Nazioni, come invece era sempre accaduto in passato. Diciamo che soprattutto oggi ho potuto gareggiare più rilassato, con meno pressione. In ogni caso il livello dei partecipanti è sempre elevato, davvero impegnativo, e quindi sono particolarmente soddisfatto per questa vittoria con Beau de Laubry Z.

Sulla terrazza della Casina Raffaello e nell'area stampa erano collocati i viewpoint Swarovski Optik, "Optical Partner" della FISE con i cannocchiali puntati sugli ostacoli. - (PRIMAPRESS)