91° CSIO Piazza di Siena, Swarovski Optik è "Optical Partner" del concorso ippico internazionale di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Swarovski Optik, l’azienda austriaca, leader nel settore delle ottiche da osservazione, è “Optical Partner 2024” per Piazza di Siena, il 91° Concorso ippico internazionale che si svolgerà dal 23 al 26 maggio prossimo a Villa Borghese di Roma. Con un accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) il brand mondiale allestirà postazioni attrezzate con binocoli e telescopi per osservare nei dettagli le fasi del percorso ad ostacoli sul Campo Ovale della capitale italiana.

La Terrazza di Casina Raffaello e la Tribuna Stampa , saranno i due view-point attrezzati con gli ultimi modelli della produzione Swarovski Optik a partire dal’ ATC 17-40x56 e l’ ATX con oculare angolato e con un adattatore (VPA2) che consente di abbinare una macchina fotografica reflex o uno smartphone . Il risultato? Scattare foto di sorprendenti dettagli dell’azione e poter anche inviare l’ instant photo alla redazione del proprio giornale o al team della scuderia. Più rilassante, per una visione globale, il telescopio BTX che consente di osservare l’azione con entrambi gli occhi ma anche consentendo l’appoggio con l’appoggio della fronte grazie ad un supporto. In puro spirito di mobilità su tutto il percorso, invece, è il binocolo NL Pure 8x32 nel suo colore arancio. Ma il 91° CSIO Piazza di Siena sarà anche l’occasione per festeggiare il 75° anniversario di Swarovski Optik con un binocolo celebrativo: il CL Companion Habicht che per l’appuntamento di Villa Borghese a Roma indossa un “abito” di pelle. - (PRIMAPRESS)