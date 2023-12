Venezia: ripulita la facciata della Basilica San Marco imbrattata da attivisti. Sangiuliano: “Chi danneggia pagherà di persona”

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - La facciata della Basilica di San Marco è stata ripulita da quello che inizialmente era stato segnalato come fango dagli attivisti del clima a Venezia. Si scoprirà solo dopo che era del Newsquik. L'azione era stata condannata da molti passanti ma anche da alcuni commercianti che hanno raccontato che dei turisti sono stati collaborativi con i manifestanti tenendo loro gli striscioni di protesta. "Inaudito per chi viene a Venezia per partecipare alla bellezza di una città unica e poi deturparla".

Ed è anche il ministro della Cultura Sangiuliano ad indignarsi: "Non può definirsi, come nelle intenzioni degli eco-vandali, un allarme antincendio, ma un gesto vile e inqualificabile quello posto in essere oggi a Venezia. Uno sfregio a uno dei simboli più illustri del patrimonio culturale nazionale che va sanzionato con fermezza. Il Senato - continua - ha già approvato il disegno di legge varato dal governo che punisce gli eco-vandali costringendoli a pagare di tasca propria il ripristino delle opere. Attendiamo il via libera definitivo della Camera. Chi danneggia paga economicamente in prima persona”. - (PRIMAPRESS)