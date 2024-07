Venezia: addio a Stefano Boato, l’ambientalista fondatore dei Verdi. Bonelli: “Riferimento nel mondo ecologista”

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - È morto, all'età di 82 anni, Stefano Boato, ambientalista veneziano e figura di spicco della politica locale e nazionale Era stato tra i fondatori dei Verdi negli anni '80 e aveva lavorato come docente di pianificazione territoriale e urbanistica all'università Iuav, oltre che come assessore nella giunta Casellati a Venezia.



"La scomparsa di Stefano Boato lascia un vuoto incolmabile tra gli ambientalisti". Lo dice Angelo Bonelli, deputato e portavoce di Europa verde. "E’ stata una persona straordinaria e punto di riferimento per tutto il mondo ecologista. Tra i fondatori delle Liste Verdi negli anni '80, docente universitario di pianificazione territoriale e assessore all'Urbanistica nella Giunta Casellati a Venezia. La sua è una grave perdita per tutti noi di Europa Verde, ci lascia un importante pensatore verde. A Marco, suo fratello e Presidente del Consiglio federale di Europa Verde, e a tutta la sua famiglia arrivi un abbraccio da tutti noi", aggiunge Bonelli. - (PRIMAPRESS)