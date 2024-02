Test Medicina: fissate le date per il 28 maggio e il 30 luglio. Ecco come cambiano i Tolc Med

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per i test di Medicina sono state fissate le date del 28 maggio e 30 luglio. Previsti 60 quiz in 100 minuti per tutta la prova anziché i consueti 50. Più spazio a biologia, chimica e logica mentre diminuiscono le domande di cultura generale, fisica e matematica. Le domande saranno 5 di logica, 23 di biologia, 15 di chimica, 13 di fisica e matematica, 4 su conoscenze acquisite. Le prove saranno cartacee con database pubblico, disponibili 20 giorni prima di ciascuna data. Archiviati in parte, quindi, i Tolc med dello scorso anno che avevano sollevato molte polemiche tra i candidati. - (PRIMAPRESS)