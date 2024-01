World Pizza Day 2024: la regina resta la “Margherita” ma all’estero le varianti ricalcano i gusti locali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi il World Pizza Day, la giornata mondiale dedicata a uno degli street food più apprezzati al mondo. L'Italia ne ha fatto uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. Dal 5 febbraio 2010 è ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita (STG) dell'Unione europea e nel 2017 l'arte del pizzaiolo napoletano, di cui la pizza napoletana è il prodotto tangibile, è stata dichiarata dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità.

Secondo i dati Coldiretti, in Italia si sfornano 2,7 miliardi di pizze all'anno utilizzando 200 milioni di chili di farina, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. Secondo l'organizzazione agricola, la pizza margherita resta la più consumata anche se all'estero le più apprezzate son quelle con le varianti più stravaganti a seconda delle abitudini locali. Considerando invece i dati elaborati da Just Eat, azienda di consegne a domicilio, le pizze più ordinate a livello nazionale nel 2023 sono state, oltre alla margherita che è in testa, la diavola e la capricciosa, per un totale di quasi 5,5 milioni di chili e oltre 5.800 chilometri macinati: "una distanza che equivale ad arrivare da Roma al Polo Nord". - (PRIMAPRESS)