Auto storiche: presentato il Gran Premio Nuvolari 2024. Numero chiuso a 300 equipaggi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Presentata a Milano la 34esima edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità riservata alle auto storiche, in programma dal 19 al 22 settembre 2024. Da oggi partono le iscrizioni per i concorrenti che si sfideranno tra prove cronometrate al centesimo di secondo e prove di media, circondati da paesaggi mozzafiato e attraversando alcune delle più affascinanti e storiche piazze d’Italia. Da 34 anni l’intento è sempre quello di realizzare un evento esclusivo per piloti e appassionati, all’altezza di chi ha scritto la storia dell’automobilismo mondiale: il grande Tazio Nuvolari.

Il numero di partecipanti prevede i 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo affronteranno un percorso scandito da tre tappe, per un totale di 1.100 km, attraversando i paesaggi più belli di Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Repubblica di San Marino.

La manifestazione, ideata e organizzata dal 1991 da Mantova Corse, si svolgerà nel rispetto delle normative F.I.A, F.I.V.A. e A.C.I. Sport, con una particolare attenzione ai protocolli di sicurezza della federazione sportiva nazionale.

Confermata la presenza dei partner Red Bull, Finservice Group, Locman e Wannenes, grazie ai quali il Gran Premio Nuvolari proporrà ai concorrenti un’esperienza adrenalinica ed esclusiva, con l’obbiettivo di unire il piacere della guida tra luoghi unici, con la competizione sportiva di altissimo livello. - (PRIMAPRESS)