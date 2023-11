Migranti, Tajani illustra l’intesa Italia-Albania alle Camere: “L’intesa non viola il diritto Ue”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Patto Albania per i migranti arriva alla ratifica delle Aule. "Il governo intende sottoporre in tempi rapidi alle Camere un disegno di legge di ratifica che contenga anche le norme e stanziamenti necessari all'attuazione del protocollo". Così il ministro degli Esteri Tajani nelle comunicazioni alle Camere sull'intesa Italia-Albania sui migranti "Il dibattito di oggi e il voto dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che il nostro governo non si è mai sottrat- to, specie su questioni di tale rile- vanza, al dialogo e al vaglio del Parlamento", ha sottolineato, ribadendo poi:"L'intesa non viola il diritto Ue". - (PRIMAPRESS)