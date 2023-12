Meteo: una perturbazione atlantica porterà piogge e nevicate sotto i mille metri a Capodanno

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per Capodanno in arrivo pioggia e neve dal 30 una perturbazione atlantica dalla Francia che dovrebbe mettere fine all'aria stabile e calda che da giorni sta proteggendo gli Stati europei meridionali. Possibile un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge al Nord e al Centro Italia, in spostamento verso il Sud almeno fino al giorno di Capodanno. Possibili nevicate sulle Alpi, anche sotto i 1.000 metri. - (PRIMAPRESS)