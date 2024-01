Meteo: fino all’Epifania clima mite ma con qualche precipitazione. Dall’8 gennaio arriva il gelo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le previsioni per questo scorcio di vacanze natalizie fino all'Epifania, parlano di un clima piuttosto mite ma poi arriva il gelo con neve in quota e precipitazioni. Gli ultimi aggiornamenti confermano per il weekend dell'Epifania una fase di maltempo invernale sul Mediterraneo centrale con piogge, temporali e anche nevicate a quote via via più basse sia sulle Alpi che lungo l'Appennino. Prevista discesa di aria verso l'Europa e l'Italia. L'afflusso di aria gelida dovrebbe concretizzarsi intorno all'8 di gennaio. - (PRIMAPRESS)