Epifania e inizio saldi: un ‘sacco’ di regali che vale 2,3 mld di euro. Più 300 mln rispetto al 2023

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per l'Epifania 2 italiani su 3 faranno regali e la spesa complessiva sarà pari a 2,3 miliardi di euro, 300 milioni in più rispetto allo scorso anno.E' quanto emerge da una ricerca del Centro studi di Confcooperative, secondo cui la spesa media per ciascun consumatore sarà pari a 85 euro. La Befana si conferma festa per i bambini. Tra i regali a farla da padrone saranno i giocattoli al Sud, le calze piene di dolci al Centro e l'abbigliamento al Nord. Ma la vigilia dell'Epifania coincide anche con il giorno d'inizio dei saldi in tutte le regioni e questo consentirà quel plus di spesa preventivato dalla ricerca di Confcooperative che riguarderà anche i 7 mln di italiani in vacanza con 9 su 10 che hanno scelto l'Italia. - (PRIMAPRESS)