Clima, Copernicus: febbraio 2024 stabilisce il record di temperatura più calda a livello globale. Ecco perchè

Quello appena trascorso è il febbraio più caldo mai registrato a livello globale. La ha reso noto il servizio meteo Ue, Copernicus. Nuovo record anche per le temperature della superficie dei mari, con 21,06 gradi Celsius. Febbraio 2024 ha registrato 1,77 gradi in più rispetto alla stima mensile del periodo 1850-1900, con temperature giornaliere"eccezionalmente elevate".E' il nono mese consecutivo con temperature massime storiche in tutto il globo. Una serie straordinaria dovuta in gran parte alla temperatura degli oceani.