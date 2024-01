Intervista di Fazio al Papa su Nove: “Chiedo di pregare per me perché sono un peccatore”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una lunga intervista quella di ieri a Papa Francesco andata in onda nel programma 'Che tempo che fa' condotto da Fabio Fazio su Nove. La fatica in alcuni giorni per lo stato di salute un po' fragile - che lo ha costretto qualche volta a rinunciare ai suoi discorsi e alla pungente ironia a cui ci ha abituati facendo leggere il suo pensiero da collaboratori - ha fatto pensare a possibili dimissioni ma il Santo Padre taglia secco: "Non è nei miei pensieri. Quando non ce la farò più sarà il momento di pensarci". Bergoglio ha detto: "In 54 anni di sacerdozio ho negato il perdono solo a una persona, per la sua ipocrisia". Sulle benedizioni ai gay dice: "Il Signore benedice tutti". E quando Fazio gli domanda: "Perché chiede sempre preghiere per lei?" il Papa risponde: "Sono un peccatore, per restare fedele all'amore di Dio". - (PRIMAPRESS)