Caso Signorelli, il portavoce del ministro Lollobrigida si dimette: "Non voglio danneggiare il governo"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caso Paolo Signorelli, portavoce del ministro Lollobrigida, coinvolto in una chat antisemita arriva a conclusione: "Mi sono dimesso" ha annunciato Signorelli e spiega che è stata una scelta per non danneggiare il governo. Signorelli era finito sotto accusa per le chat, dal contenuto antisemita, con Fabrizio Piscitelli,alias Diabolik,capo ultras della Lazio ucciso nel 2019. "Un'altra fase della mia vita, un tempo lontano(...) in cui non mi riconosco in nessun modo", ha affermato l'ex portavoce. "Non voglio fare assolutamente la vittima, ma è giusto per tutti che ora mi faccia da parte". - (PRIMAPRESS)