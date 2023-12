Gas, mercato tutelato addio. Il CdM accantona definitivamente l’ipotesi di una proroga sulle bollette

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri di ieri ha messo la parola fine al mercato tutelato del gas per lasciare il posto al libero mercato. Nelle settimane scorse si era ancora lasciato il dubbio che vi potesse essere un ripensamento al vincolo dell'Unione Europea che condizionava l'arrivo della terza rata del Pnrr all'adozione del provvedimento per il libero mercato dell'energia. Una promessa che abbiamo ereditato dal governo Draghi e dalle pressioni delle lobby europee.

Dunque non ci sarà nessuna proroga proroga al tutelato. La decisione, comunica Palazzo Chigi, è in linea con gli impegni assunti nell'ambito della terza rata del Pnrr, e si è resa necessaria per garantire un graduale e informato passaggio al mercato libero. Ma circa 4 milioni e mezzo di famiglie "vulnerabili" continueranno a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati anche a seguito della liberalizzazione del mercato.

Ma ora i ritardi di comunicazione, sulle modalità di scelta e di garanzie per i consumatori che dovranno districarsi tra le decine di offerte (come accade da tempo per la telefonia) diventa un urgenza da risolvere entro il prossimo aprile. - (PRIMAPRESS)