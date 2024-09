Gas, Arera: bollette in aumento del 6% ad agosto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo che consuma 1.100 metri cubi all'anno ad agosto è stato di 113,10 centesimi di euro per metro cubo, con un aumento del 6% rispetto a luglio. Lo rende noto Arera. La cifra per metro cubo di gas è suddivisa in 46,94 centesimi (il 41,5 % della bolletta) per l'approvvigionamento di gas naturale e le attività connesse, 6,15 centesimi per la vendita al dettaglio, 24,53 centesimi (pari al 21,7%) del totale per il trasporto e la gestione del contatore. - (PRIMAPRESS)