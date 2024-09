Monte Bianco: chiuso per lavori il traforo che collega l’Italia all’Alta Savoia fino al 16 dicembre 2024

(PRIMAPRESS) - MONTE BIANCO - Chiuso per lavori, a partire da questa sera, il Traforo del Monte Bianco. Il Traforo del Monte Bianco è il tunnel autostradale che collega Courmayeur, nella regione italiana della Valle d'Aosta, a Chamonix, nel dipartimento francese dell'Alta Savoia. Sarà inaccessibile al traffico almeno fino al 16 dicembre. La galleria lunga 11,6 chilometri è sottoposta a un piano di manutenzione e rinnovamento, che andrà avanti per 18 anni, con chiusure annuali programmate. Previsti forti disagi per cittadini, imprese e autotrasportatori. I percorsi alternativi sono la A43,che collega la Francia all'Italia attraverso il tunnel del Fréjus e, a Nord Est, il Traforo del Gran San Bernardo. - (PRIMAPRESS)