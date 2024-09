Orsini (Confindustria) chiede a Meloni di contrastare un New Green Deal europeo lesionista

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tra i punti programmatici dell'Assemblea di Confindustria, il presidente Emanuele Orsini rimarca ben forte la follia di termini e scadenze dettate dal New Green Deal europeo e nell'apprezzare il buon lavoro di questo governo chiede alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni di contrastare ogni tentativo in questa direzione. Detto fatto perché l'incontro nel pomeriggio a Palazzo Chigi di Meloni con Mario Draghi potrebbe essere partito proprio su questo punto per rimettere in moto il sistema Italia attraverso la cosiddetta "Agenda Draghi" per la competitività della nuova Europa meno idealista sulla politica ambientale e più pragmatica ma con i tempi nececessari alle trasformazioni.



