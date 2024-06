CdM: terre rare e spazio nella strategia dell’Italia del futuro prossimo. Approvati due provvedimenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato due importanti provvedimenti ritenuti strategici da questa maggioranza di governo circa l'estrazione dl Materie prime e Ddl Spazio. "Due provvedimenti legislativi che guardano al futuro, un decreto legge sulle materie prime critiche, quello che c'è nel nostro sottosuolo di assolutamente strategico, e un Ddl che riguarda invece lo spazio". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Urso, in conferenza stampa al termine del CdM. In particolare, il decreto legge sulle materie prime punta a "semplificare gli iter autorizzativi dei progetti strategici". Si tratta, infatti dell'estrazione di minerali essenziali, come litio e terre rare (un gruppo di 17 minerali) per la produzione di batterie elettriche. Il Ddl 'space economy': prevede invece una disponibilità di risorse dal governo di 7,3mld di risorse da qui al 2026 per la creazione e sfruttamento di servizi in ambito spaziale. - (PRIMAPRESS)