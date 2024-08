Roma: ultimo CdM prima delle vacanze. Giorgetti nomina Daria Perrotta prima donna a capo della Ragioneria

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è tenuto oggi l'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva in cui è stata annunciata anche la nomina di Daria Perrotta a capo della Ragioneria generale dello Stato. Il ministro dell'Ecinomia, Giorgetti ha ricordato che si tratta della prima donna in questa carica. Nel corso della seduta è stato approvato il dl Omnibus che ha creato malumori per una norma che riguarda il raddoppio della flat tax "per i miliardari", ovvero per chi "decide di trasferire il domicilio fiscale in Ita- lia", da 100mila a 200mila euro. - (PRIMAPRESS)