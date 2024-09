Ddl Sicurezza: approvate alla Cemera le norme di occupazione abusiva. Pellicini (FdI): “Norma di civiltà”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Approvato alla Camera dei Deputati il Ddl sicurezza. Tra le norme approvate anche quella contro le occupazioni di proprietà private per cui le forze dell'ordine risultavano disarmate difronte ad una serie di violazioni. L'avvocato penalista e deputato di Fratelli D'Italia della Commissione Giustizia, Andrea Pellicini ha commentato: "Contro le occupazioni è arrivata una norma di civiltà. Oggi con l'art. 10 del disegno di legge sicurezza, si sanziona severamente l'odioso e vile comportamento di chi con prepotenza occupa arbitrariamente una abitazione altrui". "La norma - prosegue Pellicini - introduce anche l'art. 321 bis nel codice di procedura penale che stabilisce un procedimento d'urgenza finalizzato a consentire alle forze di polizia di poter liberare con celerita' gli immobili e di restituirli agli aventi diritto. Una norma, quindi, di civilta' che mira a tutelare i soggetti deboli, spesso anziani o disabili, dalle aggressioni al bene fondamentale della loro abitazione", conclude.

Il fenomeno dell'occupazione delle case sfitte o di altri momentaneamente assenti, era balzato alle cronache anche durante il processo ad Ilaria Salis in Ungheria. L'europarlamentare, ancora 24enne aveva occupato abusivamente un appartamento sfitto per cui l'erario le chiede ancora una cifra di circa 90 mila euro che non verrà mai saldata.

Nelle nuove restrizioni rientra anche la pena pecuniaria per chi occupa abusivamente un posto auto "scoperto" di un condominio appartenente ad altro condomino. - (PRIMAPRESS)