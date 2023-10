Covid: scrive a Mattarella il primario del Policlinico di Bari multato per straordinari durante la pandemia

(PRIMAPRESS) - BARI - Una lettera amara quella inviata al presidente della Reoubblica, Sergio Mattarella dal primario del Pronto Soccorso del Policlinico di Bari dopo aver ricevuto una multa da 27 mila euro per i troppi straordinari durante l'emergenza Covid. Il nosocomio barese rileva che non sono state rispettate le norme sui riposi dei sani- tari. Multati anche altri due primari. "Le affido tutta l'amarezza e la delusione per il trattamento ricevuto da uno Stato che amo e in cui oggi fatico a riconoscermi",scrive il medico.Ricorda che durante il Covid l'ospedale "ha reso un servizio essenziale e ha salvato 8.600 pazienti,1.600 sotto ossigeno". - (PRIMAPRESS)