Usa: Joe Biden con il Covid vicino alla rinuncia per la corsa alla Casa Bianca. Pronta Kamala Harris

(PRIMAPRESS) - USA - Si fa sempre più vicino il passo indietro del presidente americano Joe Biden per una nuova candidatura alla Casa Bianca. "Siamo prossimi al ritiro", avrebbe detto una fonte vicina al presidente Usa. Il crollo delle donazioni, i sondaggi e infine il Covid starebbero convincendo Biden a fare un passo indietro. Tanti i suoi alleati che lo hanno invitato in pubblico o privato a farsi da parte. L'ipotesi più probabile è che a correre per la presidenza sia la vice di Biden, Kamala Harris che, tuttavia per alcuni analisti politici, non sembra apparire come una candidatura molto forte rispetto a Trump che dopo l'attentato dei giorni scorsi è tornato a salire nei sondaggi. - (PRIMAPRESS)