Cop28: 20 paesi firmano per il ritorno al nucleare contro la sudditanza del gas. In testa Usa e Francia

(PRIMAPRESS) - DUBAI - Sono 20 i paesi tra cui Usa, Francia ed Emirati Arabi che hanno chiesto, in una dichiarazione congiunta alla Cop28, di triplicare le capacità energetiche nu- cleari nel mondo entro il 2050, per ridurre la dipendenza da carbone e gas, che è risultata una delle sfide principali di questo vertice. L'annuncio è stato fatto da John Kerry, inviato americano per il clima,a Dubai, insieme a diversi leader tra cui il presidente francese Macron e il premier belga De Croo.Cina e Russia,i principali costruttori di centrali nucleari nel mondo, non sono tra i firmatari.

Ieri era stato confermato il Fondo di solidarietà per i paesi colpiti da calamità provocate dai cambiamenti climatici. Fondo a cui contribuirà anche l'Italia come anticipato dalla premier Giorgia Meloni con 130 milioni di euro. - (PRIMAPRESS)