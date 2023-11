Prevenzione urogenitale maschile: domani 25 novembre l'open day a Villa Margherita di Roma per over 40

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 25 novembre: la struttura sanitaria Villa Margherita, con Ivano Vavassori, Direttore del Dipartimento Chirurgico e del Reparto di Urologia dell’ASST Bergamo Ovest

partecipa a Movember, l'open day dedicato gli uomini over 40 per la prevenzione della salute maschile. "Nei giovani, tra i 18 e i 30 anni, la prevenzione è essenziale per tutelarsi dal cancro ai testicoli e preservare la fertilità. Mentre, nella popolazione maschile adulta, o particolarmente esposta, la prevenzione è indispensabile per preservare il benessere della prostata, in termini di tumore e ipertrofia." Ha ricordato Vavassori.